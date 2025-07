Il comune di Villagrande e la Terza C del Liceo Dettori di Cagliari (1960) hanno organizzato un incontro nella sede dell'Hotel Orlando a Villagrande dove alle 10 di sabato 19 luglio viene presentato il volume sulla vita del magistrato Beniamino Deidda, raccontata da Maria Pagnini dal titolo "Biddamanna. Antropologia di un giudice". Deidda ha trascorso l'infanzia a Villagrande e la sua carriera di giudice e magistrato per lo più in Toscana.

L’opera sarà presentata dal gruppo degli ex alunni della Terza C del liceo Dettori, che hanno conseguito la maturità nel 1960, una classe che ama ritrovarsi, grazie all’iniziativa di Tanino Marongiu, e in questa circostanza di Vittorio Taula. L'incontro è dedicato a Beniamino Deidda, anch'egli con un passato al Liceo Dettori di Cagliari.

