Oristano è pronta a celebrare l'eccellenza della cucina locale con "Sa Mesa Nostra - Le Vie dei Sapori", la rassegna enogastronomica promossa dalla Confcommercio. Si parte domani alle 20.30 in Piazza Manno, trasformata per l'occasione in un ristorante all'aperto. Quattro ristoranti di alta qualità - Craf - Da Banana, Eolo, Giglio e Da Salvatore - offriranno un menu degustazione che riscopre la tradizione culinaria locale con creatività e attenzione alle materie prime.

L'evento è il primo di una serie di cinque cene all'aperto che attraverseranno la provincia di Oristano, coinvolgendo 48 ristoranti. Gli appuntamenti successivi saranno a Terralba (17 luglio), Arborea (23 luglio), S'Archittu (24 luglio) e Torre Grande (31 luglio), dove si concluderà il calendario estivo.

"Sa Mesa Nostra" non è solo un evento gastronomico, ma un'esperienza culinaria autentica che mira a promuovere l'identità culinaria della Sardegna e valorizzare il legame tra cibo, territorio e accoglienza. Gli organizzatori promettono un impatto sensoriale unico per scoprire i sapori autentici e le atmosfere uniche della regione.

