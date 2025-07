Arte, musica ed enogastronomia tra i vicoli antichi e le case granito di Telti: al via, il 26 luglio, la seconda edizione de “La collina del Gusto”, manifestazione che racconta la storia e le tradizioni del paese gallurese, organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con l'amministrazione comunale. A inaugurare l'evento, la consegna del premio Va…lentina 2025, riconoscimento assegnato a personalità che si sono distinte nell'impegno per la salvaguardia dell'ambiente: a riceverlo, in questa edizione, l’enologo Piero Cella, con un'esperienza ultra trentennale nel mondo del vino che lo racconterà nel convegno “Quarant’anni di passione e visione”, seguito dalla presentazione della guida Vini buoni d'Italia del Touring club.

La serata sarà l'occasione per festeggiare l'ingresso di Telti tra le Città del vino, associazione nazionale alla quale ha aderito, di recente, il centro: al sindaco, Vittorio Pinducciu, sarà consegnata la Bandiera delle città del vino. E poi, mercatini artistici e di artigianato locale, estemporanee di pittura, spettacoli di danza col fuoco, rassegna musicale jazz itinerante e degustazioni di piatti tipici ed eccellenze alimentari.

© Riproduzione riservata