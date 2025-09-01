Sinnai, eroCaddeo torna a casa: domenica il cantautore al Teatro civicoEsibizione con lo spettacolo “Scrivimi quando arrivi”
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Comune di Sinnai presenta lo spettacolo gratuito “Scrivimi quando arrivi – Live” di eroCaddeo, in programma domenica 7 settembre alle ore 21,30 al Teatro Civico.
Il cantautore sinnaese Damiano Caddeo, in arte "eroCaddeo", torna così nella sua città con un concerto speciale che unisce musica e performance artistiche.
Dopo aver conquistato il pubblico con il suo primo EP “Scrivimi quando arrivi”, pubblicato l’11 aprile 2025 e contenente il brano “Luglio”, diventato virale in Sardegna durante l’estate, l’artista ha recentemente aperto il concerto di Rose Villain a Dorgali. Ora l'attesa esibizione di domenica a Sinnai.