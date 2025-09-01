Il Comune di Sinnai presenta lo spettacolo gratuito “Scrivimi quando arrivi – Live” di eroCaddeo, in programma domenica 7 settembre alle ore 21,30 al Teatro Civico.

Il cantautore sinnaese Damiano Caddeo, in arte "eroCaddeo", torna così nella sua città con un concerto speciale che unisce musica e performance artistiche.

Dopo aver conquistato il pubblico con il suo primo EP “Scrivimi quando arrivi”, pubblicato l’11 aprile 2025 e contenente il brano “Luglio”, diventato virale in Sardegna durante l’estate, l’artista ha recentemente aperto il concerto di Rose Villain a Dorgali. Ora l'attesa esibizione di domenica a Sinnai.

