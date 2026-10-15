La rassegna Capoterra Teatro – XIV edizione prosegue con Sconcerto, uno spettacolo-concerto ironico, surreale e sorprendente, in programma sabato 17 ottobre al Piccolo Teatro dei Ciliegi, in Piazza Maria Carta 8, a Poggio dei Pini, Capoterra.

Sul palco, due figure sospese tra ordine e caos danno vita a un intreccio teatrale che mescola parole, gesti e comicità visiva, accompagnando il pubblico in un viaggio originale e imprevedibile. Attraverso situazioni paradossali e improvvisi cortocircuiti emotivi, lo spettacolo esplora le convenzioni sociali, le fragilità umane e il desiderio di libertà, alternando momenti divertenti a spunti di riflessione.

La compagnia arriva a Capoterra forte di numerosi riconoscimenti e premi ottenuti a livello nazionale, risultati che testimoniano la qualità del suo percorso artistico e il suo ruolo nel panorama teatrale dell’isola.

A fare da filo conduttore all’appuntamento, le celebri parole di William Shakespeare: «Tutto il mondo è un palcoscenico». Una frase che racchiude il senso profondo del teatro, capace di raccontare le contraddizioni della vita quotidiana, le nostre debolezze e il modo in cui ci relazioniamo agli altri.

Un’occasione per vivere una serata di teatro all’insegna della creatività, dell’umorismo e della riflessione, nell’ambito di una rassegna che continua a valorizzare la cultura e lo spettacolo dal vivo a Capoterra.

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