Bosa, sabato dibattito sulle opere di difesa idraulica del fiume Temo
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Un incontro pubblico per fare il punto sulle opere di difesa idraulica del fiume Temo e sulle questioni che, secondo il Comitato “Non Ti Temo”, restano ancora aperte sul fronte della sicurezza della città. È quello in programma sabato 17 ottobre alle 17.30 nella sala dell'Unione dei Comuni della Planargia. L'assemblea, promossa dal Comitato presieduto da Manfredo Atzeni, già presidente del Tar Toscana e consigliere di Stato, rappresenterà l'occasione per presentare alla cittadinanza il lavoro di approfondimento svolto negli ultimi due anni attraverso l'analisi della documentazione amministrativa e progettuale relativa agli interventi sul Temo. Nel corso dell'incontro verranno illustrati anche gli studi e le valutazioni tecniche elaborati dal geologo Giovanni Tilocca e dalla consigliera comunale di minoranza e architetto urbanista Cristiana Cacciapaglia. Al centro del dibattito ci saranno gli interrogativi riguardanti l'effettivo livello di protezione garantito dalle opere realizzate, le modifiche intervenute rispetto al progetto originario e la necessità di una verifica aggiornata e complessiva dell'intero sistema di difesa idraulica che interessa la città. Gli organizzatori sottolineano l'importanza della partecipazione dei cittadini a un confronto che punta ad approfondire temi considerati strategici per la tutela del territorio e per il futuro di Bosa,