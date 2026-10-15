Doppio appuntamento culturale a Codrongianos venerdì 16 ottobre, tra la storia di Antonio Gramsci e il potere evocativo delle storie. Si parte alle 18.30, alla Biblioteca comunale Andrea Loriga,con la presentazione del libro "Uno studente di nome Nino - vita e formazione di Antonio Gramsci 1891-1911" scritto da Antonello Sassu. Dialogano con l'autore Gianni Scanu e Andrea Dessì.

L'evento è reso possibile grazie alla Fondazione Gramsci di Bologna e al musicista Paolo Fresu che ha concesso le musiche.

Si prosegue alle 21, al Ce.Do.C, il Centro Documentazione di Codrongianos, con "La Biblioteca dei Misteri", uno spettacolo teatrale itinerante. Tra sale e scaffali, libri, personaggi e racconti prendono vita in un percorso che invita a riscoprire la biblioteca come luogo di immaginazione e incontro. Cura la serata Andrea Dessì.

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