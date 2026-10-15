Domani, venerdì 16 ottobre, nella biblioteca comunale Francesa Sanna Sulis si parlerà di educazione, famiglia e relazioni di comunità, temi molto attuali. L’appuntamento, previsto per le ore 17, vedrà come protagonista Lorenzo Braina, educatore, pedagogista e divulgatore molto attivo principalmente in Sardegna, che per l’occasione, dopo i saluti introduttivi dell’assessora alla Cultura e Pubblica Istruzione Elisabetta Contini, terrà un monologo tratto dal suo nuovo libro “Padri, storie di uomini” (edito da Edizioni Due Mari).

«Grazie alla programmazione e al percorso avviato dal mio assessorato, ancora una volta si affronteranno questi importanti argomenti», dice l’assessora, «con la consigliera delegata alle politiche educative Carla Atzori abbiamo incontrato Braina anche in occasione del monologo tratto dal libro “Madri". È stato un incontro partecipato, che ci ha spinto a voler proseguire il percorso con l’evento di domani».

Questi due libri di Braina parlano di storie di semplici uomini, donne e educatori che toccano quotidianamente con mano la difficoltà del rapportarsi tra generazioni differenti e tra padri e figli. «Come assessora alla Cultura e Pubblica Istruzione sono sempre più convinta che oggi più che mai, abbiamo bisogno di luoghi in cui fermarci ad ascoltare per comprendere come educare e educarsi alla responsabilità», conclude Contini.

/Stefania Lapenna

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