La Biblioteca comunale di Simala ha aggiornato gli orari di apertura. La struttura di via Canonico Farris sarà aperta all’utenza due volte la settimana: il venerdì pomeriggio (dalle 15 alle 19) e il sabato mattina (dalle 9 alle 13). Negli spazi della biblioteca gli utenti troveranno un posto dove poter studiare, usare la postazione PC, leggere, partecipare a laboratori e al gruppo di lettura, prendere in prestito libri e DVD. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca via telefono a mail.

© Riproduzione riservata