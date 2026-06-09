Tre serate all'insegna dello sport, della musica e della solidarietà animeranno Settimo San Pietro dal 12 al 14 giugno. L'A.S.D. Polisportiva Settimo San Pietro Da.Ro.Sa., guidata dal presidente Tebaldo Salis, torna con la XXI edizione di "Insieme per la Solidarietà" nel nome di Daniel, appuntamento diventato nel tempo un punto di riferimento per l'intera comunità del paese e dei centri vicini. La sede della manifestazione è il Circolo Bocciofilo di via San Salvatore 8, con il patrocinio gratuito del Comune di Settimo San Pietro.

Quest'anno la manifestazione si carica di un significato ancora più profondo, portando con sé il ricordo di figure care alla comunità: Daniel Roberto Salis, Massimiliano Anedda, Leonardo Secci e Luciano Anedda, i cui nomi saranno al centro della XXI edizione del Memorial Luciano Anedda, prevista per sabato 13 giugno. Una commemorazione sportiva e umana che lega le discipline delle arti marziali al senso di appartenenza e di memoria collettiva.

Venerdì 12 giugno: la Messa e la Gara Poetica

La prima serata si aprirà alle 18 con la celebrazione della Santa Messa in suffragio dei soci defunti, officiata da Don Guido Rossandich. In serata, alle ore 20:00, spazio alla Gara Poetica con la partecipazione di Antonello Orrù, Paolo Flavio Zedda, Daniele Filia e Marco Melis, accompagnati alla chitarra da Gianmarco Zanda. Un momento atteso, capace di unire la tradizione lirica sarda con il calore del pubblico locale.

Sabato 13 giugno: il Memorial e le arti marziali

A partire dalle ore 17:30 il Circolo Bocciofilo si trasformerà in un palcoscenico sportivo con l'esibizione delle società partecipanti al Memorial Luciano Anedda. Sul tatami si confronteranno le discipline delle arti marziali con la rappresentanza di alcune delle realtà più attive del territorio: il Karate Do Funakoschi di Quartucciu con i maestri Giancarlo e Gino Emanuele Melis, il TaeKwon-Do Settimo Valens della maestra Silvia Farigu, il Karate C.S.K.S. Settimo del maestro Tebaldo Salis, lo Spazio Fitness di Dolianova del maestro Siro Serra e il G.S. Budokan Cabras del maestro Sandro Spanu. Una vetrina di eccellenza sportiva che ogni anno richiama famiglie e appassionati.

Domenica 14 giugno: musica, poesia e cabaret in ricordo di Elisa e Nicola

La serata conclusiva, in programma domenica 14 giugno dalle 17:30, sarà presentata da Cristina Moriconi – in ricordo di Elisa e Nicola – e offrirà uno spettacolo variegato e coinvolgente. Ad aprire le danze il Gruppo Anni 60/70 con Giancarlo d'Amico, Giovannino Aramu, Marco Tanda e Gabry Siddi, seguiti dai Momenti Poetici con Simonetta Salis, Rebecca Ricevuto, Fernando Pisu, Sergio Arrai e Tebaldo Salis. Il Gruppo Vocale-Musicale "Cantiamo Insieme", diretto da Rosellina Pisu, porterà la sua armonia corale, mentre il duo Max Capita e Bebbe Virdis infiammerà il pubblico con i grandi classici del Rock.

Non mancherà il commosso omaggio a Nicola Sanna, con l'esecuzione del brano "Facciamo che sia" tratto dal suo CD, e la presentazione di due inediti di Sergio Arrai. A chiudere, il cabaret "Padre contro Figlio" e la presenza di rappresentanti del Volontariato e delle Autorità locali.

Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto in beneficenza, confermando la vocazione solidaristica che da ventuno anni caratterizza l'iniziativa. L'organizzazione ringrazia la Famiglia Senis per il loro generoso contributo, il Comitato Regionale A.S.I. e tutti gli sponsor e le associazioni che hanno reso possibile l'evento.

© Riproduzione riservata