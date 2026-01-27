Anche quest’anno il Comune di Settimo San Pietro ha aderito al progetto “Promemoria Auschwitz".

Quattro, fra ragazze e ragazzi che hanno aderito al bando, avranno la possibilità di partecipare al viaggio a Cracovia - con partenza il 18 febbraio - dove visiteranno il museo "Fabbrica di Oscar Schindler", l’ex ghetto ebraico di Cracovia e i campi di concentramento e sterminio di Auschwitz- Birkenau, a cui sarà dedicata un’intera giornata.

© Riproduzione riservata