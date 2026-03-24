Piante medicinali, erbe aromatiche e alimentari, specie endemiche utilizzate per la prevenzione e la cura delle malattie. Un patrimonio di conoscenze legato ai luoghi e alle tradizioni che la Regione Sardegna, con l’aiuto dei Comuni, vuole tutelare e valorizzare. A questo scopo è rivolto il progetto “Giardino dei Saperi” che il Comune di Serdiana realizzerà nel suo territorio in collaborazione con il Dipartimento di “Scienze della Vita e dell’Ambiente” dell’Università di Cagliari. Il progetto sarà presentato sabato prossimo alle 10, nella Casa Museo di via XX settembre, nel corso di un convegno a cui prenderanno parte i docenti dell’Università di Cagliari Andrea Maxia, professore di Biologia farmaceutica e Cinzia Sanna, docente di Biologia farmaceutica. Seguiranno gli interventi di Emma Cocco del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente e della curatrice del Museo Herbarium di Cagliari Roberta Lai. Obiettivo del progetto è trasmettere i saperi tradizionali legati all’uso delle piante officinali e alimentari a Serdiana. Previsto un censimento delle specie da custodire nel giardino e la creazione di un archivio con i dati delle ricerche realizzate in loco. Il giardino “etnobotanico comunitario” si fonderà sui i contributi della memoria locale, in particolare sulle testimonianze degli anziani, custodi delle conoscenze legate alle erbe spontanee, alle specie commestibili e agli antichi rimedi della medicina popolare per i disturbi respiratori, digestivi o per le malattie dermatologiche. Previste attività di ricerca e studio attraverso laboratori, installazioni didattiche, eventi e pubblicazioni con il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni locali e la consulenza scientifica dell’Università.

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