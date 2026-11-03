A quattro anni dall'uscita del primo volume, “Sinnai – Logus, personas e fatus de bidda nosta in su '900”, contrassegnato dal numero 1 in copertina, Angelo Perra torna in libreria con un secondo capitolo.

La nuova pubblicazione nasce dal riscontro ottenuto dal lavoro precedente, che ha suscitato l'interesse di un numero significativo di lettori. Il libro prosegue il percorso di recupero della memoria storica e dei ricordi condivisi della comunità di Sinnai. Lo fa attraverso una ricca raccolta di fotografie, ciascuna accompagnata da una didascalia. I temi restano quelli del primo volume, ma con una differenza: questa volta il titolo è in lingua italiana anziché in sardo.

L'opera documenta inoltre avvenimenti di particolare rilievo per la vita locale e si spinge oltre il Duemila, includendo episodi e testimonianze del XXI secolo. Si tratta della sesta pubblicazione dell'autore, che per questo lavoro ha attinto a un archivio di oltre 3.500 immagini, in gran parte messe a disposizione dalle famiglie del paese.

Un patrimonio di fotografie e testimonianze che aiuta a conservare e tramandare la memoria di Sinnai: i suoi vicinati, i suoi personaggi e gli avvenimenti che ne hanno segnato la storia tra il Novecento e i giorni nostri.

Il volume sarà presentato venerdì 6 novembre, alle ore 18, al Museo Civico di Sinnai. L'autore dialogherà con Tarcisio Anedda, alla presenza dell'editore Gianni Di Stefano. Modera l'incontro Valerio Deidda.

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