A Morgongiori si terrà il corso professionale di Guida Ambientale Escursionistica (GAE), organizzato dal Consorzio di Gestione del Parco Naturale Regionale del Monte Arci nella sede di via Monte Arci. Prevista la partecipazione di 25 allievi massimo, maggiorenni e residenti nei 10 comuni che fanno parte del consorzio (Ales, Marrubiu, Masullas, Morgongiori, Palmas Arborea, Pau, Santa Giusta, Siris, Usellus e Villaurbana), in possesso di Diploma di Scuola Secondaria di II° grado. Il corso inizierà presumibilmente a settembre e terminerà ad aprile 2026. Previste 600 ore di lezione (480 ore teorico/pratiche in aula e 120 di stage).

Il Corso GAE è gratuito per i partecipanti e interamente finanziato dal Consorzio di Gestione del Parco Naturale Regionale del Monte Arci, con contributo dell’Assessorato Regionale Turismo, Artigianato e Commercio. La domanda di ammissione dev’essere presentata utilizzando entro il 5 settembre, via PEC (protocollo@pec.parcomontearci.it) o a mano presso il Servizio Socio culturale del Comune di Morgongiori.

© Riproduzione riservata