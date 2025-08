Tutto pronto per la nuova edizione della Sagra della Pecora di Ploaghe.

L’evento molto atteso, organizzato dal Comune di Ploaghe, dalla Consulta Giovanile e da numerose associazioni e comitati locali, verrà allestito sabato 9 agosto nella nuova location del centro del paese, ulteriormente ampliata comprendendo la parte alta del Corso Giovanni Spano, Piazza San Pietro e Piazza Valverde. Verrà quindi confermato e consolidato quanto già iniziato due anni fa’ quando la manifestazione è stata spostata dal campo sportivo al cuore del paese. Insieme alla location, l'amministrazione ha voluto confermare l’impostazione organizzativa della sagra, che anche quest’anno darà la possibilità di assaporare diverse tipologie di piatti: la pecora in verde, il ghisadu di pecora, la pecora arrosto e la tradizionale pecora bollita, acquistabili tutti con un unico ticket che comprende anche pane, vino o acqua.

A cimentarsi fra i fornelli saranno, come sempre, le numerose associazioni aderenti all’iniziativa che, grazie ai propri infaticabili e talentuosi cuochi, faranno gustare ai presenti i sapori più tipici della cucina ploaghese. Il tutto in un'ottica green con materie prime a km zero e vettovaglie compostabili. La cucina tipicasarà accompagnata dalla musica dal vivo di alcuni complessi che si esibiranno in diverse postazioni distribuite lungo il percorso per contribuire al senso di festa insito nella manifestazione. A concorrere alla riuscita dell'evento saranno inoltre gli stand di diverse attività artigianali locali e non solo.

La “pecorata ploaghese” è inserita nel nutrito calendario di eventi denominato: “I Candelieri ed il Ferragosto ploaghese”, un importante contenitore di manifestazioni organizzato dal comune di Ploaghe con il contributo dell'Assessorato per il Turismo della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna, dell'unione dei Comuni del Coros e altri partner ed il cui momento apicale ricadrà il prossimo 15 agosto con l'uscita dei Candelieri in onore dell'Assunta ed il 22 agosto con l’ultima delle quattro uscite dei ceri ploaghesi.

