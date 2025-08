Giochi e laboratori, musica e tanto divertimento. Prende il via a Dolianova il Festival degli artisti di strada patrocinato dal Comune.

Tre gli appuntamenti in programma nel mese di agosto. Si comincia stasera alle 20, in Piazza Brigata Sassari, con un laboratorio interattivo di giocoleria che coinvolgerà spettatori e passanti invitati a provare i giochi più semplici utilizzati dai giocolieri circensi.

Secondo appuntamento il 9 agosto alle 21 con lo spettacolo del "Bob Montalbano Swing Bros" un progetto originale dedicato allo swing con i classici della tradizione riarrangiati.

Chiusura il 10 agosto alle 20 con lo spettacolo di giocoleria, equilibrismo e fuoco in un mix di comicità ed abilità tecniche e il coinvolgimento del pubblico.

