La città di Sennori con l’amministrazione comunale e l’assessorato alla cultura, turismo e attività si preparano ad ospitare, per il secondo anno consecutivo, Abbabula Festival organizzato dalle Le Ragazze Terribili, nella suggestiva cornice della Ex cava di tufo. L’appuntamento sulla “Terrazza sul Golfo dell’Asinara” quest’anno raddoppia: saranno infatti due le occasioni in cui la musica si fonderà con le eccellenze dei nostri produttori locali attraverso degustazioni enogastronomiche, con l’obiettivo di valorizzare la cultura e il territorio.

Giovedì 2 luglio arrivano a Sennori il talentuoso cantautore brasiliano Ze Ibarra, una delle voci significative della nuova generazione della Musica Popolare Brasiliana. Cantautore, polistrumentista e produttore, Ibarra ha stregato la critica internazionale grazie a un sound magnetico che fonde psichedelia, pop raffinato e ritmi samba soul. A seguire il format Dj Dopos*Le, in una serata che unisce la ricerca sonora alla valorizzazione del nostro straordinario paesaggio. Sabato 4 luglio alle 19.30 sarà la volta de “Il Mago del Gelato”, collettivo milanese nato nel 2021 e diventato in breve tempo un punto di riferimento nella scena indipendente. La loro musica è una miscela esplosiva che fonde l’Afrobeat più ritmato con il funk cinematografico degli anni 70. Nati nel cuore multiculturale di Via Padova a Milano, sanno trasformare ogni concerto in un viaggio sonoro urbano e trascinante.

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