All'Università di Sassari i premi di Studio in memoria di Francesco FaraceIl concorso sul tema della disabilità ha visto la partecipazione delle scuole superiori
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si terrà venerdì 5 giugno alle 10, nell' Aula Magna dell'Università di Sassari, la cerimonia di consegna dei premi di Studio in memoria di Francesco Farace, chirurgo plastico e ricercatore dell’ateneo sassarese, scomparso prematuramente all’età di 42 anni. La sua vita fu segnata dall’impegno nella ricerca scientifica, nell’assistenza e nella didattica.
La manifestazione, giunta alla XXII edizione, è organizzata dall'Ufficio Orientamento e Servizi agli Studenti dell'Università degli Studi di Sassari e mette a disposizione tre premi da mille euro per allievi e allieve delle classi III, IV e V delle scuole secondarie di secondo grado delle province di Sassari, Olbia-Tempio, Nuoro e Oristano. Quest'anno gli elaborati avevano come tema la disabilità.
Interverranno alla cerimonia il Magnifico Rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti, il Delegato del Rettore alla Disabilità e Disturbi Specifici dell'Apprendimento, Giovanni Pruneddu, la Presidente della Commissione Giudicatrice, Franca Mele, con la partecipazione di Corrado Rubino, maestro di Francesco Farace. o.