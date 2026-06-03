Si terrà venerdì 5 giugno alle 10, nell' Aula Magna dell'Università di Sassari, la cerimonia di consegna dei premi di Studio in memoria di Francesco Farace, chirurgo plastico e ricercatore dell’ateneo sassarese, scomparso prematuramente all’età di 42 anni. La sua vita fu segnata dall’impegno nella ricerca scientifica, nell’assistenza e nella didattica.

La manifestazione, giunta alla XXII edizione, è organizzata dall'Ufficio Orientamento e Servizi agli Studenti dell'Università degli Studi di Sassari e mette a disposizione tre premi da mille euro per allievi e allieve delle classi III, IV e V delle scuole secondarie di secondo grado delle province di Sassari, Olbia-Tempio, Nuoro e Oristano. Quest'anno gli elaborati avevano come tema la disabilità.

Interverranno alla cerimonia il Magnifico Rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti, il Delegato del Rettore alla Disabilità e Disturbi Specifici dell'Apprendimento, Giovanni Pruneddu, la Presidente della Commissione Giudicatrice, Franca Mele, con la partecipazione di Corrado Rubino, maestro di Francesco Farace. o.

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