Ad Ozieri prende il via il Corso di Lingua Sarda di Livello Medio, organizzato dalle 17.30 presso la sala convegni Palazzo Costi. Il responsabile del Servizio precisa che si tratta di un percorso che l’Istituto Chircas Società Cooperativa, operatore economico che gestisce lo sportello di lingua sarda presso il Comune di Ozieri, aperto a tutti e completamente gratuito. Un corso che prevede un percorso formativo di dieci lezioni e vedrà i corsisti impegnati in attività di scrittura, lettura e traduzione oltre che nella comprensione di testi scritti o di produzioni orali in lingua sarda, dedicando particolare attenzione alle regole ortografiche e grammaticali dettate dalla Regione Sardegna. L'obbiettivo è diffondere la conoscenza della lingua sarda, un modo per connettersi con la cultura dell'isola. Le lezioni sono disponibili per offrire non solo una opportunità di imparare la lingua parlata ma anche quella scritta, sapendo distinguere che non esiun unico sardo standard, ma le due varianti principali sono il logudorese(centro-nord) e il campidanese (sud).

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