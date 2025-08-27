Sarroch, tutto pronto per la nuova edizione di “Parcorrendo”Appuntamento domenica alle 18 al velodromo comunale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Torna “Parcorrendo”, la manifestazione organizzata nell’ambito degli “Shark Max Days” in ricordo di Massimiliano Schirru, che permette ai bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni di trascorrere una giornata all’insegna dello sport all’aria aperta.
L’appuntamento, organizzato dalle associazioni Shark Smile, Velo Club Sarroch e Podismo Sarroch, è fissato per domenica alle 18 al velodromo comunale: i partecipanti si esibiranno nella gara di duathlon, nelle prove di atletica, ma ci sarà spazio anche per i giochi e il terzo tempo. Per le iscrizioni è possibile contattare Andrea al numero 349 0685233, e Natascia, al 349 4203105.
In occasione di Parcorrendo, l’Asd Podismo Sarroch ha organizzato per domenica, a partire dalle 8, una giornata ecologica per ripulire le cunette della zona del velodromo. La pulizia, alla quale come di consueto parteciperanno i runner e i tanti volontari che da anni prendono parte agli appuntamenti, darà il via agli incontri organizzati dall’associazione presieduta da Giuseppe Scioni per bonificare il territorio dai rifiuti abbandonati dagli incivili.