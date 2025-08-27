Torna “Parcorrendo”, la manifestazione organizzata nell’ambito degli “Shark Max Days” in ricordo di Massimiliano Schirru, che permette ai bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni di trascorrere una giornata all’insegna dello sport all’aria aperta.

L’appuntamento, organizzato dalle associazioni Shark Smile, Velo Club Sarroch e Podismo Sarroch, è fissato per domenica alle 18 al velodromo comunale: i partecipanti si esibiranno nella gara di duathlon, nelle prove di atletica, ma ci sarà spazio anche per i giochi e il terzo tempo. Per le iscrizioni è possibile contattare Andrea al numero 349 0685233, e Natascia, al 349 4203105.

In occasione di Parcorrendo, l’Asd Podismo Sarroch ha organizzato per domenica, a partire dalle 8, una giornata ecologica per ripulire le cunette della zona del velodromo. La pulizia, alla quale come di consueto parteciperanno i runner e i tanti volontari che da anni prendono parte agli appuntamenti, darà il via agli incontri organizzati dall’associazione presieduta da Giuseppe Scioni per bonificare il territorio dai rifiuti abbandonati dagli incivili.

