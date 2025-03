La missione è solo una: arrivare fino alla statua della regina di Monte Arci. Non un luogo qualsiasi, ma un sito caro a Mariliana Piras, per tutti Mary, scomparsa qualche anno fa. Una passeggiata immersi nella natura partendo da Santa Giusta per sensibilizzare sulla salute mentale.

L'iniziativa dal titolo "In cammino con Mary (Mariliana)" , giunta alla terza edizione, è in programma per domenica 30 marzo. L'escursione è organizzata dai familiari di Mariliana, una donna di Cabras venuta a mancare nel luglio del 2019 all'età di 48 anni. Lei amava passeggiare e arrivare spesso fino alla statua. Un modo epr star bene. Ecco il motivo del percorso scelto per la camminata.

Chi desidererà far parte potrà ritrovarsi alle 8.30 nei giardini della basilica di Santa Giusta, punto di partenza. Durante il tragitto, grazie alla presenza di tanti amici della donna ma anche di esperti, sarà possibile condividere riflessioni e pensieri sul tema della salute mentale, forse spesso sottovalutato.

Ma non solo. «Quest’anno l’iniziativa assume anche una valenza benefica - spiega la sorella di Mariliana, Giusi Piras - Chi parteciperà all'evento indosserà la maglietta dedicata alla manifestazione, il cui ricavato sarà destinato a qualche associazione o struttura del territorio che si occupa di malattie mentali».

