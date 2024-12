Per l’apertura vera e propria del museo di San Vero Milis bisognerà ancora attendere, intanto però le porte della struttura si sono aperte in occasione della mostra temporanea dal titolo “Dalla pietra, dall’acqua, dalla terra e dal fuoco. Antichi artigiani a San Vero”. Come del resto è accaduto già alcune volte. Quest'ultima esposizione a cura della Soprintendenza archeologica, sotto la regia degli archeologi Alfonso Stiglitz e Maura Vargiu, è stata inaugurata questa sera.

Il progetto rientra nel Piano di Valorizzazione 2024, si tratta di un altro passo in attesa del completamento dell’immobile e quindi dell’allestimento definitivo del museo.

L’esposizione, che sarà visitabile fino al 20 marzo 2025, consentirà di ripercorrere, attraverso i manufatti antichi, le tecniche di produzione artigianale e la loro evoluzione attraverso i millenni. Sarà anche l’occasione per ammirare i reperti appena restaurati, inclusi nella mostra, che provengono da numerosi siti del territorio sanverese e per raccontare le molteplici attività di studio e ricerca in corso sul patrimonio archeologico. Tra i pezzi più importanti un tripode da cattura scoperto nella Domus de janas Serra is Araus, un parapolsi per gli arcieri risalente all’inizio del secondo millennio avanti cristo, un pezzo di una delle torri di S’Urachi e un’anfora etrusca rinvenuta al largo di Capo Mannu e tanto altro ancora.

© Riproduzione riservata