Una stagione concertistica che prosegue, tra storia musicale e ospiti speciali: e questo sabato a Palazzo Siotto sarà il pianista Roberto Piana a illuminare il dodicesimo appuntamento della rassegna promossa da La Mousiké Téchne, presentando il suo nuovo progetto "Ravel Circle" dalle 18 in via dei Genovesi 114.

In un repertorio interamente dedicato al grande compositore francese Maurice Ravel, Piana esplorerà l'arte del maestro e il clima sonoro della Parigini d'inizio Novecento, evidenziando anche i legami con altri coevi d'eccezione. Quindi non solo un omaggio, ma una vera e propria immersione nella rete di influenze e amicizie del pianista.

Dai mentori di Ravel, come l'armonico Émile Pessard e l'aristocratico Gabriel Fauré, sino alle opere dell'intimo "Circolo" di colleghi come Satie, Debussy, Hahn e Gershwin, emergerà anche una preziosa rarità nella composizione scritta dal catalano (ma naturalizzato in Francia) Ricardo Viñes, membro del leggendario cenacolo parigino chiamato Les Apaches. E dalle influenze poetiche alle suggestioni pittoriche, il pubblico scoprirà come la musica di Ravel fosse in realtà cuore pulsante di un'epoca di grande fermento culturale europeo.

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