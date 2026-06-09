Un Festival sociale e culturale che vuole accogliere e riflettere persone e temi che solitamente vengono ignorati o tenuti ai margini. Non a caso si intitola “Presenza e Consapevolezza” la VI edizione del Festival ConTenere. Sabato alle 19.30 l'Oratorio della Parrocchia di Mater Ecclesiae a Sassari ospiterò l'anteprima della manifestazione diretta da Simone Gelsomino.

L'appuntamento inaugurale, dal titolo "Il bello del brutto - Rinascere da se stessi", sarà un dialogo tra due figure impegnate nei percorsi di recupero e reinserimento sociale. Padre Stefano Gennari lavora nella Comunità S'Aspru di Siligo, struttura dell'Associazione Mondo X - Sardegna dedicata alla riabilitazione di persone con situazioni di grave disagio e dipendenza. Don Gaetano Galia della Cooperativa Sociale Il Sogno opera invece nel territorio del sassarese con una vocazione preventiva ed educativa rivolta a minori e giovani, ispirandosi al carisma salesiano di Don Bosco.

Il Festival diventerà un appuntamento fisso tutti i venerdì di luglio alle ore 21 presso la Casa Santi Angeli in via Gavino Matta per confrontarsi sul valore della presenza, dell'ascolto e della consapevolezza, insieme a una lunga lista di ospiti. Riconfermati gli ospiti fissi del Festival: la giornalista e speaker Francesca Arca, il fumettista satirico Antonio Cabras, e Mattia Mulas dell’Emporio della Solidarietà APS Braccia Tese.

Insieme al programma completo, durante la serata verranno presentate le novità artistiche di quest’anno: il Footnotes Trio, neonata formazione ad hoc che curerà il tappeto sonoro del Festival (Stefano Alivesi, Edoardo Zolo, Luca Demontis) e la rassegna teatrale Contenere del Teatro Genova di Sassari, che porterà in scena circa tredici appuntamenti tra il 20 giugno e il 30 ottobre.

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