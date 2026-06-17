Sette appuntamenti per rianimare con fantasia, giochi da circo e momenti educativi, i rioni della città di Porto Torres. L’associazione Circolare ripropone per il quinto anno consecutivo il progetto "Quartieri, oggi e domani", portando nelle piazze le sue attività di educativa non formale attraverso il circo sociale, il gioco del circo e professionisti del campo educativo nei luoghi al centro dei quartieri popolari della città. L'obbiettivo, infatti, é quello di far sperimentare ad adulti e bambini le attività circensi, favorendo il gioco tra generazioni, e con l'ausilio di professionisti quello di fornire strumenti educativi per migliorare le relazioni genitori e figli. Gli appuntamenti avranno cadenza settimanale partendo da mercoledì 17 giugno, per sette mercoledì fino al 27 luglio dalle ore 20 ed a partire dal 15 luglio dalle ore 19. Domani 17, sosta al Villaggio Satellite con ospite Manolo Cattari, psicologo dello sport e Cristiano Chighini, educatore professionale e mental coach. Secondo appuntamento in programma il 24 giugno al Villaggio Verde con Elisa Coratza, pedagogista e counselor; il 1 luglio sarà la volta del quartiere Borgona, con Pietro e Matteo dell'associazione Strade di Ferrara; 8 luglio in via Falcone e Borsellino, con Maurizio Giordo, attore e regista; il 15 luglio si ritorna al Villaggio Verde con Stefano Rossi, psicopedagogista, scrittore e divulgatore; il 22 luglio al Villaggio Satellite, con Eleonora Salvucci, acrobata e artista e, infine, il 29 luglio terminano le attività al quartiere Borgona, con don Gaetano Galia, pedagogista e sacerdote. Il progetto anche quest'anno é stato sostenuto dall'amministrazione comunale e dalla Fondazione di Sardegna.

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