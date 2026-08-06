Dopo il successo della violinista Anna Tifu accompagnata dal gruppo Tango Quartet, un nuovo appuntamento di Musica & Natura 2026, in programma a Porto Torres, venerdì 7 agosto alle ore 21.30, presso l’Atrio Metropoli della Basilica di San Gavino. I protagonisti saranno i Doc Sound Guitar Trio, ensemble dedicato alle molteplici possibilità espressive della chitarra acustica. La formazione, composta da Fabrizio Sulliotti, Giuseppe Loriga e Martino Roggio, proporrà una serata interamente dedicata al fascino delle corde, esplorando differenti generi e stili musicali attraverso arrangiamenti dinamici, ricercati e caratterizzati da una forte energia ritmica. Dopo anni di concerti in Italia e all’estero, sul palco di importanti festival e aperture per artisti come Tommy Emmanuel e Mike Stern, il trio torna sulla scena musicale con una formazione rinnovata e un sound ancora più ricco. Dai Dire Straits agli storici Pink Floyd, fino agli Eagles, la musica internazionale nel repertorio del trio tra i più noti nel panorama musicale italiano. In questa occasione, sul palco ci sarà anche Antonio Argiolas, special guest alla batteria, un contributo al concerto con le sue sfumature ritmiche. La manifestazione è organizzata dall'associazione Musicando Insieme.



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