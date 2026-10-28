Sabato 31 ottobre l’Associazione Laboratorio xilografico Dettori di Porto Torres festeggia i suoi tre anni di attività con un evento interamente dedicato all’antica arte del libro stampato a caratteri mobili e xilografie originali. Sarà possibile non solo capire come nasce un libro d’arte ma anche vedere dal vivo volumi provenienti da diverse parti del mondo, in particolare Germania, Cina, Italia e appartenenti a periodi storici diversi, grazie al contributo di Ivan Pengo, Marcela Miranda, Stamperia Corvinus Press di Berlino, Man Zhuang, Nanhao Yang. In questa occasione lo storico dell’arte Gianfranco Schialvino presenterà il menabò del primo libro ideato e interamente realizzato dal Laboratorio xilografico Dettori con Alice Patteri che, con vivo entusiasmo e dedizione, ha composto i testi a mano e con alcuni studenti ed ex studenti dell’Accademia di belle arti “M.Sironi” di Sassari e del Laboratorio xilografico Dettori che hanno realizzato le incisione presenti nel volume. Alla realizzazione del primo testo di xilografia hanno contribuito Gabriele Mureddu, Chiara Urgeghe, Davide Campus, Costanzo Pisoni che con generosità hanno supportato il Laboratorio nella realizzazione di questo nuovo e importante progetto e Guido Viarengo, presente all’evento, che ha voluto esporre per l’occasione le stampe degli allievi della Fondazione Elisabetta Viarengo Miniotti. .

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