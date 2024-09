Al via i festeggiamenti per la Madonna del Carmelo e Santa Teresina a Pimentel. A partire da stasera la piccola comunità della Trexenta si ritrova per la festa de Su Cramixeddu, che segue la festa principale de Su Cramu che per tradizione si svolge a luglio.

«La festa de Su Cramixeddu è diventata un'importante occasione di incontro tra generazioni e rappresenta la sfida di preservare una tradizione radicata in un contesto segnato dallo spopolamento e dai rapidi cambiamenti sociali. È una sfida che i giovani affrontano per mantenere vive le tradizioni e favorire il dialogo tra passato e presente» afferma il comitato organizzatore, conosciuto come Is Bagadius, che ha dato vita a un programma ricco di eventi religiosi e civili che coniuga spiritualità e divertimento.

Gli eventi religiosi iniziano questa sera alle 19 con la Messa e la processione per le vie del paese. La giornata di domani, tradizionalmente chiamata “sa die de su Cramixeddu”, sarà dedicata alla Madonna del Carmelo mentre martedì, “sa die de Santa Teresina”, si festeggerà Santa Teresina del Bambin Gesù.

Sul piano civile, il comitato ha dato vita a un cartellone ricco di eventi per tutte le età: durante le tre giornate si alterneranno giochi per i bambini, musica e karaoke.

