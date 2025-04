Ritorna, domenica a Pau, l’appuntamento con la “Gran Fondo La Via dell’Ossidiana - Is Trebinas”.

Nel 2025 la manifestazione organizzata dall’Arkitano MTB taglia il traguardo dell’undicesima edizione, con percorsi rinnovati ma sempre pronta a regalare emozioni. La cornice sarà sempre quella del Parco dell’Ossidiana e del Monte Arci. La manifestazione è valida come seconda prova del circuito “Sardinia CUP 2025”. La partenza sarà alle 9, da Pau, e i tracciati saranno di 48 chilometri circa (1500 metri di dislivello) per la categoria “Point to Point”, 18 chilometri ( 500 metri di dislivello) per la “Point Short” e di 30 per l’escursione non competitiva, aperta anche ai non tesserati purché provvisti di certificato medico in corso di validità. Il ritrovo è previsto dalle 8, la partenza delle tre categorie alle 10, mentre le premiazioni alle 14. Al termine della gara ci sarà un rinfresco per tutti i partecipanti.

