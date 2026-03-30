Mercoledì 1 e giovedì 2 aprile, tra Palmas Arborea e Tiria, doppio appuntamento con “Pasqua in Biblioteca”. Nel corso delle due giornate sono in programma letture ad alta voce e laboratorio creativo a tema, dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni.

Mercoledì 1, dalle 17, l’iniziativa si svolgerà nei locali della Biblioteca di Palmas Arborea; il giorno successivo, giovedì 2 aprile, alle 16.30, l’incontro sarà nella struttura della borgata di Tiria.

In entrambe le date potranno partecipare al laboratorio un massimo di 8 bambini. Le iscrizioni si potranno effettuare entro martedì 31 marzo contattando la biblioteca telefonicamente (numero 0783028221) o via e-mail (biblioteca@comune.palmasarborea.or.it).

© Riproduzione riservata