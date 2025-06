Lunedì 2 giugno, alle 19, le sale del prestigioso edificio storico, Palazzo Baronale di Sorso, accoglieranno il concerto della talentuosa soprano Chiara Cabras accompagnata al pianoforte dal maestro Irene Dore. Le giovani artiste, già molto apprezzate sia a livello nazionale che internazionale, offriranno un recital ricco di emozioni e di grande livello artistico.L’ingresso è libero e gratuito. L’iniziativa, organizzata dalle associazioni Contrapunctume Ars Aureliain collaborazione con l’associazione culturale di volontariato San Domenico-Caniga, è inserita nel palinsesto del Festival internazionale Contrasti 2025 e del Festival Nessun Dorma. Chiara Cabras è nata a Sassari nel 1995, ha conseguito il diploma accademico di primo livello nel 2019al conservatorio “Canepa” di Sassari. Nel 2018 ha debuttato nel ruolo di CecilyCardew in “L’importanza di essere Franco” di Castelnuovo-Tedesco, produzione Opera-Studio dell’Ente Luglio Musicale Trapanese per la quale, nella stagione 2019, è stata Minerva in “OrphéeauxEnfers” di Offenbach. È stata inoltre ilsoprano solista nel “Gloria” di Vivaldi per il concerto di Capodanno 2020 ad Alghero. Quindi Annina nella “Traviata” di G. Verdi al Teatro Lirico di Cagliari nel novembre 2020. A gennaio 2023 ha ricoperto il ruolo di Adina nell’“Elisir d'amore” di Donizetti al Teatro Comunale di Sassari, per una produzione del conservatorio “Canepa”. Nel 2025 è stata finalista della XI edizione del concorso lirico internazionale “Jole de Maria”. Dal 2023 ha studiato al Conservatorio di Cagliari con la maestraIrene Bottaro. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Sorso, finanziata dalla Fondazione di Sardegna ed è inserita nel circuito Salude&Trigu della Camera di commercio di Sassari. Per informazioni contattare i numeri 3934632959 e 3495001580.

