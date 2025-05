Non solo da assaporare, anche da raccontare. Al Consorzio Uno di Oristano prende il via domani “Le parole del vino” un corso di quindici ore complessive per offrire ai professionisti di oggi e del futuro, competenze innovative per descrivere il mondo del vino in maniera più attuale e capace di emozionare i consumatori.

L’iniziativa, promossa con il patrocinio dell‘Università degli Studi di Sassari e dell’Associazione Italiana degli Enologi ed Enotecnici – sezione Sardegna, e con il supporto di FIMIOA, Ente Bilaterale Agricolo di Oristano, dell’azienda vitivinicola Su‘entu di Sanluri e della Cantina del Rimedio di Oristano, è frutto di un’idea di Roberto Ripa, firma dell’Unione Sarda, premiato come miglior giornalista Enologico sardo nel 2023, assaggiatore esperto Onav e componente di giuria in concorsi internazionali e nazionali. Sarà lui a condurre i cinque appuntamenti e a tenere, domani alle 16, la prima lezione.

L’obiettivo, spiega «è quello di lavorare per potenziare una comunicazione che sia la più efficace, espressione dei nostri straordinari calici».

Il corso è rivolto a cinque operatori del settore vitivinicolo e a 25 tra studenti e laureati del corso di laurea in Viticoltura ed enologia. Tra i relatori, il critico internazionale Luca Gardini, il cantautore Piero Marras e il presidente di Assoenologi Sardegna Mariano Murru.

