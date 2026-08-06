Questa volta sarà una sagra speciale: "Ollastra in Mirto" andrà in scena domenica 9 agosto dopo aver ricevuto a marzo scorso il marchio "Sagra di Qualità" dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Un titolo che certifica le sagre tradizionali che promuovono i prodotti tipici locali, valorizzando nel contemporaneo la storia, il territorio e la cultura. Un riconoscimento che viene rilasciato solo dopo rigide verifiche ispettive. L'appuntamento, che dal 1999 attira tantissimi turisti e non solo, è previsto in piazza Europa ed è curato dalla Pro Loco guidata dal presidente Giampiero Flore, in collaborazione con l'amministrazione comunale e con il supporto della Regione. Si comincia alle 17 con le visite guidate alle chiese di Santa Severa e San Marco e alla Cripta di San Marco. Alle 20 la cena sotto le stelle: per i turisti una degustazione a base di malloreddus alla campidanese e maialetto arrosto. Ovviamente, il protagonista sarà il mirto, che si potrà degustare sia come liquore sia con i dolci aromatizzati. Ollastra in Mirto è diventata ormai una festa identitaria: l'estate scorsa, la Pro Loco è riuscita ad ospitare nel piccolo paese di 1.100 abitanti più di 700 commensali. Erano stati preparati 4 quintali di carne.

© Riproduzione riservata