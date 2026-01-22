Per celebrare insieme la Giornata della Memoria, il Comune di Olbia rinnova la collaborazione con l’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi e spalanca le porte del MusMat per “Tre stelle nel cielo di Amsterdam”.

La pièce teatrale prodotta dall’ACIT (Associazione Culturale Italo-Tedesca), che porta in scena le voci di Anne Frank, Etty Hillesum e Carla Simons, tre giovani donne, tre scrittrici, tre testimoni di uno dei periodi più tragici della storia dell’umanità, verrà presentata il 27 gennaio alle 17.30. La narrazione si svolge in un cielo simbolico sopra Amsterdam, dove le tre protagoniste si incontrano come stelle luminose. A unirle è una canzone dedicata a Vincent Van Gogh, autore della celebre opera “Sterrennacht – Notte stellata”, che diventa metafora di speranza e memoria.

Nei panni delle protagoniste tre giovani studentesse olbiesi, Alida Sanna, Laura Asara e Isabella Ferracin, che hanno lavorato per mesi in un laboratorio teatrale ACIT dedicato allo studio dei diari originali e alla costruzione del testo insieme alla regista Cristina Ricci. Il progetto coinvolge anche lo studente Gioele Mela, autore della grafica della locandina, e il musicista Paolo Scugugia, che cura l’accompagnamento alla chitarra. Lo spettacolo è gratuito e aperto a tutti.

L’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, presente a Olbia con la sede consolare, sottolinea come la collaborazione culturale rappresenti uno strumento fondamentale per la promozione dei diritti umani e della memoria storica. “È particolarmente significativo ricordare queste tre donne proprio nella Giornata Internazionale della Memoria dell’Olocausto”, interviene l’ambasciatore Michael Stibbe. “Etty Hillesum, Carla Simons e Anne Frank sono profondamente legate alla storia dei Paesi Bassi e parlano ancora oggi alle nuove generazioni. È motivo di grande speranza vedere quanto i giovani si sentano coinvolti attraverso questa rappresentazione teatrale: la memoria vive quando viene trasmessa, compresa e sentita”.

Sabrina Serra, assessora alla Cultura e vice sindaca del Comune di Olbia, sottolinea: «La Giornata della Memoria non è solo un momento di commemorazione, ma un atto di responsabilità collettiva. Con “Tre stelle nel cielo di Amsterdam” vogliamo offrire alla comunità, e in particolare ai più giovani, uno spazio di riflessione profonda, in cui la memoria diventa coscienza civile, dialogo e impegno contro ogni forma di odio e discriminazione».

