Muravera si prepara alla 52esima edizione della Sagra degli Agrumi, in calendario dal 16 al 19 e dal 24 al 25 aprile 2026, con un programma articolato tra musica, tradizioni popolari, spettacoli ed eventi distribuiti sul territorio.

L’apertura è fissata per giovedì 16 aprile alle 21.30 in piazza Europa con il concerto dei RadioFonica. Il giorno successivo, venerdì 17 aprile, sempre alle 21.30, saliranno sul palco I Dilliriana. Sabato 18 aprile, alla stessa ora, spazio alla rassegna teatrale curata dalla compagnia “La Forgia”, con il coinvolgimento del Coro “Le Voci del Mare” e dell’ASD Sugarfoot.

Domenica 19 aprile, giornata centrale della manifestazione contrassegnata dall’hashtag #safesta, si aprirà alle 10.30 in via Roma con la sfilata di gruppi folk, maschere tradizionali, traccas, suonatori e cavalieri. Nel pomeriggio, alle 16, in piazza Europa, è prevista l’esibizione di gruppi folk e gruppi danzanti.

Venerdì 24 aprile alle 22 è in programma il concerto di Francesco Baccini in piazza Europa. Chiusura sabato 25 aprile, sempre alle 22, con lo spettacolo comico di Alessandro Pili, noto per il personaggio del “Sindaco di Scraffingiu”.

Durante tutti i giorni della manifestazione sono in programma spettacoli, mostre e “pratzas”-

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