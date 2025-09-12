Un appuntamento che ormai è diventato tradizione, quello che si rinnova venerdì 13 settembre, dalle ore 20, lungo via Gramsci, quando il paese tornerà ad animarsi con “La "Cena del Villaggio”, un’iniziativa nata per ritrovarsi, stare insieme e rafforzare il senso di comunità. L’organizzazione è curata dalla farmacista Anna Broccia, che sottolinea lo spirito dell’evento. «Mogoro è un paese dove passione ed entusiasmo si incontrano - evidenzia- creando tante occasioni culturali, sociali e sportive. Questa cena è uno dei momenti più sentiti e partecipati».

La formula è semplice, perché ognuno porta tavolo, sedie e cibo da condividere, mentre i volontari e la Pro Loco si occuperanno di predisporre parte dell’allestimento. Come nelle edizioni precedenti, la via principale sarà trasformata in una lunga tavolata imbandita, che dalla piazza della Chiesa si estenderà per tutto il corso.

«L’invito è aperto non solo ai mogoresi – aggiunge Broccia-, ma anche a chi desidera partecipare da fuori, in un clima di accoglienza e convivialità». “La Cena del Villaggio” non è solo un momento gastronomico, ma un’occasione per rivivere le strade del paese, valorizzare le relazioni e rafforzare l’identità collettiva.

