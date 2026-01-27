In un tempo in cui la fertilità dei suoli, la biodiversità e la resilienza dei sistemi agricoli sono al centro delle sfide ambientali ed economiche mondiali, l’agricoltura rigenerativa si propone come una prospettiva concreta: non solo ridurre l’impatto, ma ricostruire equilibrio ecologico, funzionalità degli agroecosistemi e valore per le comunità rurali. In questo orizzonte, la relazione tra gestione del pascolo, salute del suolo, benessere animale e servizi ecosistemici (a partire dal ruolo degli impollinatori) diventa una leva strategica per innovare in modo misurabile e trasferibile.

Venerdì 30 gennaio 2026, a partire dalle ore 9:30, Oristano ospita il Meeting Regeneractive, nell Chiostro del Carmine (Sede Consorzio Uno, Via Carmine 4): un momento di confronto istituzionale e tecnico-scientifico dedicato al progetto e al suo percorso di innovazione per sistemi pastorali e apicoli rigenerativi in Sardegna, con l’obiettivo di condividere impostazione metodologica, linee operative e traiettorie di trasferibilità sul territorio.

Il Meeting mette in dialogo Università, aziende e competenze tecniche e affronta temi chiave come l’inquadramento della “rigeneratività” nelle aziende ovine da latte (stock ecologici, flussi aziendali, leve gestionali e indicatori), l’apicoltura rigenerativa e la biodiversità entomologica come indicatori di stato ecosistemico, la tracciabilità avanzata delle filiere, il ruolo delle tecnologie alimentari e dell’assistenza tecnica alle aziende, fino al confronto sulle pratiche colturali nei sistemi foraggeri mediterranei.

Sarà possibile partecipare al Meeting in presenza oppure seguire i lavori in diretta streaming su YouTube, con prenotazione online.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata