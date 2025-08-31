Maracalagonis, paese in festa per i Santi Gregorio e San BasilioOltre ai riti religiosi previsto anche il concerto dell’orchestra popolare di Orlando Mascia
A Maracalagonis sono in corso i festeggiamenti in onore di San Basilio e San Gregorio.
Dopo la processione di ieri che ha portato il simulacro dei due Santi dal paese alla chiesetta di montagna, la festa prevede per oggi, messe mattina a sera e, alle 22, una serata con l’orchestra popolare sarda di Orlando Mascia.
Domani, lunedì, la processione alle 20 col ritorno dei santi dalla loro chiesetta di montagna alla parrocchia a Maracalagonis.Durante la festa, che si concluderà domani, aprirà il museo “Prezioso scrigno”.