A Maracalagonis sono in corso i festeggiamenti in onore di San Basilio e San Gregorio.

Dopo la processione di ieri che ha portato il simulacro dei due Santi dal paese alla chiesetta di montagna, la festa prevede per oggi, messe mattina a sera e, alle 22, una serata con l’orchestra popolare sarda di Orlando Mascia.

Domani, lunedì, la processione alle 20 col ritorno dei santi dalla loro chiesetta di montagna alla parrocchia a Maracalagonis.Durante la festa, che si concluderà domani, aprirà il museo “Prezioso scrigno”.

