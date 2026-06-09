Al via da oggi, 9 giugno, a Maracalagonis la campagna di sterilizzazione gratuita promossa dal Comune con la collabrazione del canile "Quà la zampa".

Un intervento concreto mirato al benessere degli animali, a prevenire le cucciolate indesiderate e a contrastare il fenomeno del randagismo. Dopo la prevenzione, si penserà anche alle adozioni con una rete strutturata che permetta a tanti animali di trovare una famiglia e una seconda possibilità di vita.

 

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