la campagna
09 giugno 2026 alle 12:06
Maracalagonis, al via la sterilizzazione degli animaliObiettivo combattere il randagismo ed evitare le cucciolate
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Al via da oggi, 9 giugno, a Maracalagonis la campagna di sterilizzazione gratuita promossa dal Comune con la collabrazione del canile "Quà la zampa".
Un intervento concreto mirato al benessere degli animali, a prevenire le cucciolate indesiderate e a contrastare il fenomeno del randagismo. Dopo la prevenzione, si penserà anche alle adozioni con una rete strutturata che permetta a tanti animali di trovare una famiglia e una seconda possibilità di vita.
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