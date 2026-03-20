“Macomer, pagine di storia”: grande partecipazione alla presentazione dell’ultimo libro di Gianpietro LicheriUn'opera realizzata in anni di attività giornalistica della storica firma de L'Unione Sarda
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Davanti ad un numeroso pubblico, al Maart Intermodale di Macomer è stato presentato il libro postumo del giornalista Gianpietro Licheri, "Macomer, pagine di storia", un'opera realizzata in anni di attività giornalistica della storica firma de L'Unione Sarda. Un libro fatto stampare e diffondere dal figlio del giornalista, Paolo Antonio, per ricordare la figura del genitore.
All'iniziativa, coordinata dal responsabile del Maart Intermodale, Marco Benevole, vi è stata una notevole partecipazione di appassionati, di studenti, storici e anche sindaci di Macomer, tra cui l'attuale Riccardo Uda, che ha ricordato l'importanza di scrivere la storia della cittadina, all'ex sindaco Giuseppe Ledda, quindi dello scrittore Domenico Falchi e lo storico, Gianluca Taccori.
Una manifestazione dove si è parlato tanto dell'attività politica, amministrativa e culturale degli ultimi 40 anni, dove Gianpietro Licheri è stato uno dei protagonisti. La manifestazione è stata intervallata dagli stacchi musicali di Dino Madau, con la lettura di alcuni passaggi del libro di Marco Benevole. Una serata all'insegna della cultura.