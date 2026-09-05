Si svolgerà ad Isili la seconda edizione della ISSAE - International Scuola Estiva in Antropologia ed Etnografia, dal 7 al 13 settembre 2026. quest'anno le tematiche che verranno affrontate riguardano Saperi esperti, mobilità e comunità locali e vedrà protagonisti studiosi ed esperti, italiani e stranieri, La scuola estiva è riservata agli ammessi in seguito all'avviso pubblico del 10 marzo: studentesse e studenti magistrali, specializzandi, dottorandi e laureati del settore demoetnoantropologico e di altri ambiti delle scienze umane e sociali, agli addetti ad attività culturali, quali la tutela, la salvaguardia e la gestione del patrimonio culturale. Sono previste sessioni aperte al pubblico nelle mattinate di lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9 e domenica 13 settembre, presso le sale del Centro Sociale Don Salvatore Sanna. "L'iniziativa rappresenta un altro evento che rende l'Isre una realtà d'eccellenza capace di dialogare" ha detto il presidente Leonardo Moro "la comunità di Isili ha dimostrato la capacità di autorappresentarsi anche attraverso due importanti musei etnografici, il Museo della Tessitura Tradizionale, e il MARATE (Museo per l'arte del rame e del tessuto), inclusi nelle attività".

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