La nona edizione di “Correre insieme per l’autismo” è anche quella dei record: oltre 2000 gli studenti che hanno partecipato alla manifestazione colorando di blu il Parco Fausto Noce di Olbia. Organizzata da Sensibilmente Odv con il fondamentale supporto di Academy Olbia Atletica e il patrocinio dell’Assessorato allo sport del comune di Olbia, l’evento sportivo non agonistico è uno degli appuntamenti annuali cittadini più sentiti in termini di sensibilizzazione.

«La manifestazione di quest’anno ha contato 2000 partecipanti da tutte le scuole di ogni ordine e grado di Olbia e del circondario – il commento di Veronica Asara, presidente di Sensibilmente – è la più partecipata di sempre. Collegata alla “Giornata internazionale per la consapevolezza sull’autismo” è chiaramente in crescita e noi siamo molto contenti dell’esito che ha avuto perché diventa sempre più una manifestazione della città. Ringraziamo tutti coloro hanno partecipato, in primis le scuole, l’amministrazione comunale, gli sponsor e soprattutto l’Academy Olbia Atletica che insieme a Sensibilmente è il motore di tutto l’evento».

Diverse le scuole che si sono distinte per partecipazione: il Quarto Circolo tra le primarie, con 280 iscritti, mentre la più numerosa delle medie è stata la “A.Diaz”. Tra le scuole superiori il Liceo Scientifico “L.Mossa” con 150 iscritti seguito dall’istituto di Istruzione “Amsicora” e dal Tecnico “A.Deffenu”.

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