Alghero apre il dibattito sul futuro del turismo in Sardegna con un appuntamento che mette insieme istituzioni, operatori e cittadini. Sabato 28 marzo alle 16.30, nella sala conferenze Lo Quarter, è in programma l’incontro pubblico dal titolo “Il futuro del turismo in Sardegna”, occasione di confronto sulle prospettive di uno dei comparti chiave per l’economia dell’isola. All’iniziativa parteciperanno l’assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu, l’assessora al Turismo del Comune di Alghero Ornella Piras, il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu e il consigliere comunale e presidente della commissione “Grandi Eventi” Marco Colledanchise. A coordinare i lavori sarà Antonio Cardin. L’incontro si propone come un momento di approfondimento strategico sulle sfide e le opportunità del settore turistico, con particolare attenzione al ruolo di Alghero nel sistema regionale. Tra i temi attesi, la programmazione, la valorizzazione dei grandi eventi e le politiche di destagionalizzazione. <Questo appuntamento rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro turistico della nostra città e dell’intera Sardegna>, sottolinea il consigliere Marco Colledanchise. <Mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni, operatori e cittadini significa lavorare in maniera più efficace e costruire prospettive solide per il territorio>. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di rilancio del sistema turistico locale, puntando su visione condivisa e strategie integrate.





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