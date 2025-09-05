Ritorna domani “Isole che Parlano”, 19ª edizione, con laboratori, mostre, incontri, concerti, spettacoli, proiezioni, ideato e diretto da Paolo Angeli e Nanni Angeli.

Un evento questo che si svilupperà, tra il 6 e il 14 settembre, tra Palau, Arzachena, La Maddalena e Luogosanto, che da quasi trent’anni si rinnova ogni mese di settembre, “esplorando i confini tra arti contemporanee e tradizioni, natura e sperimentazione”. E proprio a Luogosanto si parte domani, sabato 6 settembre presso il sito medievale del Palazzo di Baldu, alle 17:30, con la degustazione di miele e successivamente, alle 18:00, con il concerto al tramonto, introdotto da Sara Ardovini, con Giacomo Ancillotto alla chitarra, Marco Zenini al basso elettrico e Alessandra D’Alessandro alla batteria.

Si prosegue l’indomani, domenica 7 settembre, ad Arzachena, presso la tomba dei giganti “Coddu Vecchju”, alle 18:30, con il secondo concerto al tramonto, con Fuensanta (Messico), contrabbasso, elettronica, voce, al quale seguirà, alle 19:30, “Momenti di vini”, degustazione di vini Capichera. L’introduzione al sito archeologico sarà curata dall’archeologa Silvia Ricci.

Da lunedì 8 fino al 10 settembre presso il polo culturale di Montiggia, a Palau, dalle ore le 9:30 alle 12:30 sono in programma laboratori a misura di bambini e ragazzi, da laboratori di circo ludico musicale a quello grafico scultoreo a quello multimediale, tra video e intelligenza artificiale.

Sempre lunedì 8 settembre, sempre a Palau, a partire dalle 18:00, in piazza Fresi, assaggi di laboratori di scultura; alle 21 al cineteatro Montiggia, inaugurazione della mostra fotografica “Gaza When Emotions Suffocate” di Abu Elouf (Palestina) e alle 22:00, “Riflessioni sull’etica di un mestiere; La fotografia si racconta, incontro/lezione con Abu Elouf”. Isole che parlano prosegue nei giorni successivi, fino al 14 settembre, tra Palau e La Maddalena.

