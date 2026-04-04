Il jazz li ha fatti incontrare e il corso di Musica d’insieme del Canepa li porta sullo stesso palcoscenico: sarà il Quintetto Q5 protagonista de prossimo concerto dei Mercoledì del Conservatorio, l’8 aprile alle 19 nella sala Sassu di piazzale Cappuccini a Sassari. L'ingresso è libero e gratuito.

Nato nel 2025 da un’idea del docente Nicola Muresu, il progetto coinvolge cinque studenti dell’istituto di alta formazione musicale: Giuseppe Bussu al sax, Gabriele Isoni alla chitarra, Andrea Budroni al pianoforte, Tancredi Emmi al contrabbasso e Federico Pintus alla batteria.

L’ensemble proporrà grandi standard e brani originali da Miles Davis a Tom Harrell, da Thelonious Monk a Victor Young, passando per Wayne Shorter, George Gershwin e Irving Berlin: un viaggio lungo tutto il Novecento per una serata totalmente dedicata al jazz.

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