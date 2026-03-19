Alghero si prepara ad accogliere un appuntamento straordinario che unisce letteratura, inclusione e formazione. Lunedì mattina alle 9, la celebre autrice Licia Troisi farà tappa nel carcere di Alghero, mentre martedì 24 marzo, alle 17, incontrerà studenti e lettori all’Ipsar in Piazza Sulis.

L’iniziativa rientra nel progetto “Adotta uno scrittore, una scrittrice” promosso dal Salone Internazionale del Libro di Torino, che porta grandi firme della narrativa contemporanea a confronto diretto con le comunità educanti e sociali. Un format di alto profilo culturale che, per questa edizione, ha scelto proprio Alghero come una delle tappe più significative.

Non è un caso, l’Ipsar è tra le sole cinque scuole selezionate a livello nazionale per partecipare al progetto, confermandosi un punto di riferimento nel panorama formativo e culturale. Il doppio appuntamento assume un valore ancora più forte per il territorio.

Da un lato l’incontro in carcere, simbolo di apertura e di accesso alla cultura anche nei contesti più complessi; dall’altro il dialogo con gli studenti, che potranno confrontarsi direttamente con una delle voci più amate del fantasy italiano, autrice di saghe di successo come Cronache del Mondo Emerso. Appuntamento dunque a martedì 24 marzo alle 17 all’Alberghiero di Piazza Sulis.

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