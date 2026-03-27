Oltre 50 concerti, masterclass e seminari aperti gratuitamente agli iscritti, nuove collaborazioni con enti e istituzioni sarde e nazionali, un posizionamento internazionale sempre più stabile. Il Conservatorio di musica “Luigi Canepa” di Sassari ha presentato oggi a Palazzo Ducale, la sua produzione artistica e l’attività didattica 2026.

All’incontro con la stampa erano presenti il sindaco Giuseppe Mascia, il direttore del Conservatorio Andrea Ivaldi, il vicedirettore e coordinatore della produzione artistica Gavino Mele e il docente Gabriele Verdinelli in rappresentanza dell’Associazione Laborintus.

Il Canepa, inserito nel sistema AFAM dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ha recentemente rinnovato la sua governance: a novembre si è insediato il direttore Andrea Ivaldi, eletto a giugno, e nelle scorse settimane è stato nominato dal Ministero dell’Università e Ricerca il nuovo presidente Antonio Ligios, storico della musica e già direttore del Conservatorio sassarese.

Le rassegne e i concerti- Sono tre: i Mercoledì del Conservatorio (aperto il 18 marzo andrà avanti sino a novembre), MusicaNova (in collaborazione con l'associazione Laborintus, che si occupa di musica contemporanea) e i Notturni Contemporanei in collaborazione con il Conservatorio di Cagliari. A queste si aggiungono i concerti dell’Orchestra sinfonica, dell’Orchestra giovanile, del Coro da camera, dell’Orchestra di Fiati e dell’Ensemble di musica contemporanea che costituiscono un ricchissimo programma di appuntamenti, aperti al pubblico gratuitamente, ad eccezione di pochissimi concerti in collaborazione con associazioni culturali. Il prossimo, importante appuntamento sarà il Concerto di Pasqua che viene organizzato ogni anno dal Canepa e che sarà proposto mercoledì 1° aprile alle 20.30 nella chiesa di Santa Caterina.

L’offerta formativa. Il Conservatorio di Sassari propone oltre 60 corsi di laurea tra percorsi triennali e biennali finalizzati alla preparazione di professionisti della musica: cantanti, strumentisti, compositori, musicisti jazz, esperti nelle tecnologie del suono e docenti. Accanto allo studio del grande repertorio musicale, il Canepa promuove l’attenzione verso i linguaggi contemporanei e le nuove forme di espressione artistica, così come a quelle del passato e alla musica di tradizione orale. In questo quadro si inseriscono le recenti attivazioni dei trienni accademici di primo livello in Flauto dolce, Violino barocco, Canto barocco e rinascimentale e liuto, dedicati allo studio delle tecniche esecutive, dell’interpretazione e del repertorio musicale preclassico, e dei bienni di Composizione jazz e di Clavicembalo e tastiere storiche.

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