Il Coro Polifonico Segossini di Sinnai sarà in trasferta in Piemonte, ospite del Coro Motta Rossa di Magognino di Stresa in occasione del 52esimo anno di fondazione del coro. L’appuntamento è fissato per il 12 settembre. Per la formazione sarda si tratta di un momento significativo: l’occasione di condividere la propria musica con gli amici del Coro Motta Rossa e con il pubblico di Magognino di Stresa, sulle rive del Lago Maggiore. Una occasione per il pubblico di emozionarsi e lasciarsi trasportare dai canti straordinari popolari della Sardegna e da quelli del Coro Motta Rossa. Una occasione per il coro Segossini di Sinnai di confrontarsi che realtà corali locali che, pur essendo molto diverse tra loro, hanno in comune una cosa importantissima: la passione per il canto, l’amicizia e l’ospitalità.

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