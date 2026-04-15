Uno spazio nel cuore della città, che apre a vecchi ospiti ma accoglie pure i nuovi arrivati. Anche questo weekend il Cousinà Late Show, in corso Vittorio Emanuele 178 nel capoluogo, farà spazio alla musica dal vivo: gli appuntamenti sono venerdì con il "punk trash blues" dei Bad Livers, dalle 22 con selezioni musicali di Ale Rizzu al termine, e sabato con l'eclettico rock dei Viola per le 19:30.

Di nuovo sul palco del Cousinà dopo quasi due anni, ancora una volta nella collaborazione tra il locale e Bohemien Eventi, i cagliaritani Bad Livers si rifanno alla lunga tradizione popolare del blues, sporcata di chiassoso garage punk e tensioni acide in una formazione che vanta esperti musicisti, provenienti da numerosi progetti paralleli.

Anche i Viola originano dal capoluogo, in una formazione che nasce nel 2016 e adotta da subito testi in italiano, e nel tempo costruendo un proprio ventaglio sonoro in continua oscillazione tra stili come grunge, progressive rock, punk, indie e pop alternativo e cantautorale.

Dopo aver esordito con l'extended-play omonimo (2017) e proseguendo appena tre anni dopo con "Laser", il debutto in studio arriva con il disco "D.A.S." (2024): proprio poco dopo avviene l'ultimo cambio di formazione, che porta la band a essere oggi un trio formato da Gabriele "Zebe" Pibiri (voce e basso), Claudio Sirigu (chitarra) e Matteo Cadeddu (batteria e percussioni). Per la prima volta sul palco di corso Vittorio Emanuele, i Viola porteranno dal vivo i brani scritti per il loro prossimo album, in uscita a fine anno.

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