Una compagnia attivissima nella provincia isolana, e ora in volo verso il Veneto: sabato 11 arrivano al Teatro di Bertesina a Vicenza i Barbariciridicoli con "Comicissima", spettacolo vedrà protagonista assoluta sul palco l'attrice Marta Proietti Orzella, accompagnata alla chitarra da Luca Pauselli. L'appuntamento viene promosso dalla locale associazione Grazia Deledda, con la pièce che andrà in scena dalle 16:30 in via san Cristoforo 27.

In una produzione che mira a unire tradizione e contemporaneità, sviluppandosi come un vero e proprio viaggio nella comicità italiana, "Comicissima" è un dinamico mosaico teatrale nel quale si alterneranno brani di repertorio a classici reinterpretati da varietà e avanspettacolo, rielaborati con stile personale e attuale. Proietti Orzella, già nota per la versatilità artistica, attraverserà dunque registri differenti e assumerà di volta in volta le sembianze di personaggi disparati, fra situazioni e atmosfere sempre nuove.

E Pauselli, presenza scenica complice, contribuirà alla costruzione di un dialogo continuo di parole e musica, in un susseguirsi di canzoni, sketch e momenti improvvisativi: la comicità si declinerà così in più forme, dalla sottile ironia alla satira passando anche per la crudele parodia e la spontanea leggerezza. Obiettivo è perciò r estituire l'antico fascino del teatro di varietà , ma in una chiave contemporanea e condivisa con l'immaginario del pubblico.

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